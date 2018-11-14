Более 3,3 тыс. человек приведены в готовность из-за снегопада в ЮФО

Краснодар, , 12:06 — REGNUM В регионах Южного федерального округа России более 3,3 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники приведены в готовность на случай ухудшения обстановки из-за сильного снегопада, сообщает 14 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС РФ.

«К возможной ликвидации последствий происшествий в готовности находятся более 3,3 тыс. человек и 1,28 тыс. единиц техники», — сообщили в МЧС.

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Напомним, 12 ноября в Ростовской области начался сильный снегопад, в результате которого на автодорогах образовались заторы, произошло несколько дорожных аварий.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное управление ГИБДД ввело ограничение для движения пассажирского транспорта. Водителей призывают не выезжать на личном автотранспорте на дальние расстояния.

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