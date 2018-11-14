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В Белгородской области задержали двух братьев с оружием и наркотиками

Происшествия

У подозреваемых нашли целый боевой арсенал

Ровеньки, Белгородская область, 14 ноября 2018, 12:05 — REGNUM  В Белгородской области оперативники задержали двоих подозреваемых в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба МВД России.

Двое молодых людей, братья 1991 и 1999 годов рождения, были задержаны в Ровеньковском районе. У них изъяли автомат АКС-74 с магазином, 18 патронов калибра 5,45 мм, две радиостанции, глушитель к револьверу «Флобер», 11 гильз калибра 5,45 мм, а также револьвер «Флобер» без серийного номера, кустарно переделанный для стрельбы боевыми патронами. В ходе личного досмотра у младшего брата нашли наркотическое средство — 7,5 грамма марихуаны.

В отношении двух задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов». Один из братьев также стал фигурантом ещё одного дела — по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Сейчас они заключены под стражу.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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