В результате нападения исламистов в Афганистане погибли 12 человек

Кабул, , 11:42 — REGNUM В результате ряда вооруженных нападений боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли 12 военнослужащих армии и сотрудников полиции страны, сообщает со ссылкой на официальные лица американское агентство Associated Press.

Так, пресс-секретарь главы полиции Вардак Хекмата Дурани, в результате нападения боевиков в округе Сайед Абад, которое произошло 13 ноября, погибли девять человек, еще трое получили ранения. Убито пятеро нападавших.

В свою очередь, официальный представитель губернатора провинции Тахар Джавад Хаджри заявил, что еще трое человек были убиты в ходе нападения радикалов на полицию. Ранения получили трое человек.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за оба нападения.