На Урале проверку ДТП, в котором пострадал ребёнок, могут передать в СКР

Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Екатеринбурге материалы доследственной проверки дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали трое взрослых и двухлетний ребёнок, могут быть переданы в СКР. Соответствующий вопрос инициирован перед прокуратурой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

«С учётом того, что в результате данного происшествия пострадало несколько человек, в том числе малолетний ребёнок, а также в связи со значительным общественным резонансом, следственными органами СК России по Свердловской области перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое взрослых и двухлетний ребёнок произошло утром 14 ноября в Екатеринбурге. На улице Фурманова автомобиль «Хонда» неожиданно выехал на пешеходный тротуар и сбил несколько человек, в том числе женщину и её находившегося в коляске двухлетнего ребёнка.

По факту ДТП и травмирования граждан полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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