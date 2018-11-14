В Чувашии по делу о хищении средств на мелиорацию проходят восемь человек

Чебоксары, , 11:01 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в мошенничестве при получении субсидий из бюджета. Это руководители КФХ и сельскохозяйственных предприятий, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстанут главы четырёх крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), один бывший и два действующих руководителя сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах.

Следствие полагает, что в 2014 году руководители КФХ и сельхозпредприятий по предварительному сговору с 37-летним сообщником подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. Документы направлялись в минсельхоз республики для выделения бюджетных субсидий на компенсацию части затрат в рамках программ развития мелиорации земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса. Данные заявления были удовлетворены. По данным следствия, в результате в целом было перечислено более 9 млн рублей.

«Средства были похищены, а федеральному и республиканскому бюджету причинен материальный ущерб на указанную сумму», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, пятеро руководителей КФХ и сельхозпредприятий направляли их часть (более 3,6 млн рублей) на погашение ранее взятых кредитов, тем самым легализуя их.

Следственные действия проводились на территории пяти регионов, допрошено около 40 свидетелей. Наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 млн рублей, в том числе 11 автомобилей, 10 тракторов, четыре объекта недвижимости.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество, в том числе в особо крупном размере»), пятерым — по ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

В ходе следствия в министерство сельского хозяйства Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности контроля за качеством и содержанием документов, представляемых для получения различных субсидий из бюджета.

Обвиняемым по уголовному делу также проходит 37-летний чебоксарец, которому инкриминируется семь эпизодов мошенничества. Ранее он был осужден за совершение в 2012—2014 годах двух преступлений по аналогичной схеме, в результате чего бюджету был причинен ущерб на 22,5 млн рублей. В настоящее время он отбывает наказание.

Напомним, в 2017 году в Чувашии был вынесен приговор по уголовному делу о хищении из республиканского бюджета свыше 22,5 млн рублей, выделенных на покупку мелиоративного оборудования. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда перед судом предстали три человека: гендиректор агрофирмы из Марпосадского района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Козловского района и чебоксарец, который являлся неофициальным представителем организации по поставке мелиоративного оборудования. Злоумышленникам тогда назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Напомним, в 2016 году фигурантом дела в связи с хищением бюджетных средств при закупке мелиоративного оборудования стал индивидуальный предприниматель — глава одного из крестьянских (фермерских) хозяйств Чувашии, получивший условный срок. На основании данных документов он получил 6,1 млн рублей субсидии, которые обналичил и использовал по своему усмотрению.