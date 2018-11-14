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«Жестоко били и пытали»: в уральской колонии погиб заключённый

Происшествия

СКР ведёт проверку

«Жестоко били и пытали»: в уральской колонии погиб заключённый
Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция
Пытка в полиции

Копейск, Челябинская область, 14 ноября 2018, 10:55 — REGNUM  В Челябинской области выясняют причины смерти заключённого колонии № 1 Копейска. Его тело было найдено вечером 11 ноября в бытовом помещении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

По информации, которую на своей странице в Facebook опубликовала правозащитница Валерия Приходкина, у погибшего остались супруга и четверо детей. Якобы его избивали после того, как поймали на курении смесей.

«Его жестоко били и пытали, для того чтобы он рассказал, где взял и с кем ещё курил», — говорится в одном из обращений, опубликованных Приходкиной.

Отметим, в качестве ещё одной версии гибели рассматривается передозировка нарковеществ. Официальных комментариев областного управления ФСИН пока нет.

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Происшествия в местах лишения свободы
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