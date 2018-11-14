В Екатеринбурге число пострадавших в жутком ДТП на тротуаре увеличилось

Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Фурманова в Екатеринбурге пострадало четыре человека. По уточнённой информации горздрава пострадали трое взрослых и один ребёнок.

Все пострадавшие с различными травмами доставлены в больницы Екатеринбурга, при этом степень тяжести полученных травм и другие подробности, связанные с лечением в управлении здравоохранения не уточняют, сообщает «Накануне.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, жуткое ДТП произошло утром 14 ноября на улице Фурманова в Екатеринбурге. Автомобиль «Хонда» выехал на пешеходный тротуар и сбил несколько взрослых, а также женщину с двухлетним ребёнком в коляске.

Также ранее была информация о том, что в результате ДТП пострадали три человека, а ребёнок после полученных травм находится в коме.

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