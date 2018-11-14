Авария учебного самолета в США произошла после череды увольнений

Остин, США, , 10:44 — REGNUM Один пилот погиб, а другой госпитализирован после того, как учебный самолет разбился вчера вечером на авиабазе Лафлин (штат Техас), сообщает 14 ноября Stars and Stripes.

Имена пилотов пока не разглашаются, говорится в заявлении ВВС, где также анонсируется сбор комиссии офицеров для расследования инцидента. Другие подробности не были обнародованы.

Известно, что в конце прошлого месяца ВВС удалили трех человек с высоких командных должностей в Лафлине, сославшись на опасения по поводу опасного и угрожающего поведения на главной пилотной учебной установке: генерал-лейтенант Стивен Кваст уволил полковника Чарльза Велино, командира 47-го летного учебного крыла, и командиров его оперативной группы и летной учебной эскадрильи, ссылаясь на «хронические неудачи в руководстве».