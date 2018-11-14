Взятки за приём в детсад: дело в Ульяновской области

Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детского сада, которую подозревают в получении взяток. Как сообщает региональное следственное управление СКР, подозреваемая брала взятки за приём детей в дошкольное учреждение.

Фигурантом уголовного дела стала заведующая детским садом компенсирующего вида. Следствие полагает, что с 2011 по 2018 годы она получала от жителей Ульяновска 15−80 тыс. рублей за прием детей в возглавляемое дошкольное учреждение.

«При этом организовывала изготовление фиктивных медицинских справок о том, что дети состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, что необходимо для зачисления в профильную группу оздоровительной направленности садика. Также она впоследствии ежемесячно требовала от родителей взятки в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлено пять эпизодов преступной деятельности обвиняемой. Кроме того, следствие полагает, что заведующая с 2012 года по 2018 год получала зарплату за уволенного сторожа, причинённый управлению образования ущерб оценён в 744 тыс. рублей.

Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки») и ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора местного колледжа, обвиняемого в получении взяток. Следствие полагает, что с конца 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый незаконно получал от представителей коммерческих организаций денежные средства за положительное решение вопросов по заключению договоров на изготовление фасадных вывесок и приобретение дизельного двигателя для лаборатории.

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