Боевики ВСУ обстреляли территорию ДНР 17 раз

Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной республики со стороны подконтрольной Украине территории, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики применили 82-мм миномёты, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. В общей сложности они выпустили 72 боеприпаса.

«В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, пос. шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Донецк (пос. шахты Трудовская), Коминтерново, Саханка», — уточнили в СЦКК.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 26 боеприпасов. Отметим, с 29 августа, согласно договорённостям контактной группы в Минске, украинская сторона должна соблюдать устойчивое и всеобъемлющее перемирие, в связи с началом нового учебного года в Донбассе.

Читайте также: ДНР: Украинские войска нарушили перемирие 11 раз