В Керчи из-за аварии лишились тепла 22 тыс. человек

Керчь, Крым, , 10:08 — REGNUM Повреждение труб Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали привело к отключению отопления в жилом районе Керчи. Без тепла остались 22 тыс. человек, сообщает 14 ноября пресс-служба администрации города.

Отопление отключено в 55 многоквартирных жилых домах в районе Марата, а также в двух школах, двух детских садах и исправительной колонии. Работы по устранению аварии ведутся с максимальной скоростью, по их завершении тепло вновь подадут в дома.

К утру 14 ноября поврежденную труда подачи тепла вернули в нормальное положение с помощью автокранов. Власти просят жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 13 ноября трубопровод на Феодосийском шоссе был поврежден грузовиком. Из-за аварии заполненная кипятком труба сдвинулась, подачу отопления в жилые кварталы остановили.

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