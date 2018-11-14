В Москве украдена коллекция раритетной фототехники

Москва, , 09:54 — REGNUM Старинные фотоаппараты и объективы похищены в Москве из офиса частного фотографа. Об этом сообщает 14 ноября пресс-служба столичного главка МВД.

О краже заявил владелец коллекции, 38-летний мужчина. Установлено, что вор проник в офис на Болотной набережной в Москве и похитил раритетную технику из сейфа, взломав его.

Материальный ущерб оценивается примерно в 5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице раскрыли крупную кражу антикварных японских предметов. Двенадцать ваз, тарелку и три серебряных портсигара похитили у владельца, когда он укладывал коллекцию в автомобиль после выставки в музее на Крымском валу. Подозреваемые в настоящее время задержаны, а ценности возвращены владельцу.

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