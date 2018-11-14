На пожарище в Ичне нашли «неопалимый» беспилотник

Ичня, Украина, , 09:48 — REGNUM На территории выгоревшего военного склада возле города Ичня Черниговской области обнаружен квадрокоптер, сообщила 13 ноября пресс-служба министерства обороны Украины.

Аппарат находился возле одного из хранилищ. Видимых повреждений на нём нет.

В министерстве заявили, что беспилотник передан в СБУ для расследования, а также призвали граждан сообщать о подозрительных лицах рядом с военными объектами.

Напомним, в ночь на 9 октября на территории военного склада под Ичней произошёл пожар, уничтоживший десятки тысяч тонн боеприпасов. Украинские СМИ, политики и представители правоохранительных органов в один голос стали заявлять о возможной диверсии со стороны российских спецслужб. Позже, во время заседания совета национальной безопасности и обороны Украины, начальник пограничной службы выдвинул версию об атаке беспилотника.

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Подобные версии озвучивались и ранее, в частности о звуке летящего беспилотника, который якобы слышали перед пожаром на складе боеприпасов в Харьковской области говорил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в 2017 году.