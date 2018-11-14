Среда, 14 Ноября 2018 года
10:34:06 МСК

На пожарище в Ичне нашли «неопалимый» беспилотник

Происшествия

Аппарат проверят в СБУ

Ичня, Украина, 14 ноября 2018, 09:48 — REGNUM  На территории выгоревшего военного склада возле города Ичня Черниговской области обнаружен квадрокоптер, сообщила 13 ноября пресс-служба министерства обороны Украины.

Аппарат находился возле одного из хранилищ. Видимых повреждений на нём нет.

В министерстве заявили, что беспилотник передан в СБУ для расследования, а также призвали граждан сообщать о подозрительных лицах рядом с военными объектами.

Напомним, в ночь на 9 октября на территории военного склада под Ичней произошёл пожар, уничтоживший десятки тысяч тонн боеприпасов. Украинские СМИ, политики и представители правоохранительных органов в один голос стали заявлять о возможной диверсии со стороны российских спецслужб. Позже, во время заседания совета национальной безопасности и обороны Украины, начальник пограничной службы выдвинул версию об атаке беспилотника.

Читайте также: Военные засекли неизвестный дрон над арсеналом на Украине

Подобные версии озвучивались и ранее, в частности о звуке летящего беспилотника, который якобы слышали перед пожаром на складе боеприпасов в Харьковской области говорил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в 2017 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить