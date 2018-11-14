На Урале внедорожник врезался в пешеходов на тротуаре: ребёнок в коме

Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM В Екатеринбурге несколько человек получили травмы в результате выезда внедорожника на тротуар. Пострадали три человека, в том числе ребёнок, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Авария произошла в районе улиц Фурманова и 8 Марта утром 14 ноября. Автомашина Honda CR-V врезалась в людей на тротуаре. Двухлетний ребёнок находится в коме.

По факту ДТП идёт проверка. По предварительным данным, водитель перепутал педали. Ему госпитализация не потребовалась.