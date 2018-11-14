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«Вреда никому не хотел»: под Волгоградом у школьника отобрали оружие

Происшествия

Подросток принес в школу топор, ножи и канистру с бензином

«Вреда никому не хотел»: под Волгоградом у школьника отобрали оружие
Холодное оружие

Волгоград, 14 ноября 2018, 09:03 — REGNUM  Ученик восьмого класса волгоградской сельской школы не собирался причинять кому-либо вред, когда принес в школу холодное оружие, горючее и яд. Об этом заявила начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко.

В настоящее время в школе работает межведомственная комиссия, устанавливаются причины поступка школьника. По словам одноклассников мальчика, вредить он никому не хотел.

«Вреда он никому не хотел причинить, дети все в один голос это сказали», — сказала Демченко РИА Новости.

Источник в правоохранительных органах называет вероятной причиной инцидента школьный конфликт. Предположительно, подросток хотел напугать кого-то, с кем был в плохих отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Даниловском районе Волгоградской области подросток пришел в сельскую школу с канистрой бензина, ножами и топором. С собой у него также был яд. Оружие у школьника отобрали, однако он предпринял попытку суицида. Мальчика госпитализировали, его жизнь вне опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: На урок — с топором: волгоградский школьник хотел отомстить одноклассникам

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