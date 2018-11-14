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В магазинах Австралии обнаружили начиненные иглами груши

Происшествия

Сотрудники полиции начали расследование

В магазинах Австралии обнаружили начиненные иглами груши
meineresterampe
Груши

Мельбурн, Австралия, 14 ноября 2018, 09:01 — REGNUM  В магазинах австралийского города Мельбурн в грушах обнаружили швейные иглы, передает 14 ноября ABC News.

Отмечается, что опасный предмет обнаружила сотрудница телеканала Клэр Бонсер во время завтрака.

«Я посмотрела на грушу, которую ела, и увидела блеск иглы», — отмечает женщина, добавив, что не получила никаких травм.

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По ее словам, она купила груши в одном из супермаркетов сети Woolworths на юго-востоке города. Вторую упаковку груш с иглами обнаружили сотрудниками супермаркета этой же сети в пригороде Мельбурна. По данным фактам сотрудники полиции начали расследование.

Напомним, 11 ноября в австралийском Брисбене полиция задержала женщину, подозреваемую во втыкании швейных игл в свежую клубнику в супермаркетах страны. Суд пришел к выводу, что женщина могла прятать швейные иглы в клубнику из мести.

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