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В Кузбассе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за гранаты

Происшествия

Как выяснилось позже, найденная в подвале дома граната оказалась учебной

В Кузбассе жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за гранаты
Иллюстрация: Vk.com/rosgvardiya_kuzbass
Найденная в жилом доме Кузбасса граната

Кемерово, 14 ноября 2018, 08:58 — REGNUM  Сегодня утром, 14 ноября, в городе Березовском Кемеровской области жильцы многоквартирного дома были эвакуировали из-за сообщения о предмете, похожем на гранату, сообщается в паблике Росгвардии Кузбасса.

«В Березовском саперы Росгвардии Кузбасса обследовали найденный в подвале жилого дома подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. Опасную находку обнаружил сотрудник управляющей компании во время хозяйственных работ. Жители многоквартирного дома по улице Ленина были эвакуированы», — уточняется в информации.

Находку обследовали саперы-взрывотехники кемеровского ОМОН. Найденный предмет оказался учебной гранатой Ф-1, которая не представляла угрозы.

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