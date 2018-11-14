Киевские формирования один раз атаковали село в ЛНР

Луганск, , 07:33 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщил 14 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

В средине дня 13 ноября киевские силовики открыли огонь из села Крымское по населённому пункту Желобок. Наблюдатели зафиксировали три выстрела из РПГ, 10 выстрелов из АГС, а также применение стрелкового оружия. В результате никто не пострадал.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли поселок Калиново из штатного вооружения броневика. Больше нарушений перемирия в тот день зафиксировано не было.

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Напомним, согласно Минским соглашениям, Донбасс остаётся в составе Украины, но получает дополнительные права. Однако глава МИД Украины признал невозможность возврата региона в состав Украины, поскольку он, по мнению министра, является чужим.

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