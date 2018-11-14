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В Китае объявлен IV уровень экстренного предупреждения в связи с оползнем

Происшествия

Запруда образовалась на реке Цзиньша на границе между провинцией Сычуань и Тибетским автономным районом Китая 3 ноября в результате схода оползня

Лхаса, Китай, 14 ноября 2018, 07:09 — REGNUM  Китайские власти объявили экстренное предупреждение после схода оползня на юго-западе Китая, приведшего к образованию запруды на реке, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Национальная комиссия по борьбе с катаклизмами и министерство по чрезвычайным ситуациям Китая совместно объявили экстренное предупреждение низшего, IV уровня. Запруда образовалась на реке Цзиньша на границе между провинцией Сычуань и Тибетским автономным районом Китая 3 ноября в результате схода оползня.

К настоящему моменту в общей сложности 67,5 тыс. человек были переселены из провинции Сычуань и Тибета в соседнюю провинцию Юньнань в связи с риском прорыва запруды и наводнения. О процессе переселения уже сообщало ИА REGNUM.

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Оползни, лавины, сели
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