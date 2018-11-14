В результате столкновения бетономешалки и легковушки в Китае погибли люди

Пекин, , 06:54 — REGNUM Десять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в городе Сиань на северо-западе Китая, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 20:41 по местному времени 13 ноября. Бетономешалка столкнулась с ехавшим навстречу мини-автобусом на дороге в районе Бацяо города Сиань провинции Шэньси. Девять человек погибли на месте, еще трое получили ранения. Двое раненых находятся на лечении в госпитале Танду, один умер в больнице.

Напомним, что в начале ноября в китайском городе Ланчжоу произошло массовое ДТП, в ходе которого водитель грузовика въехал в очередь из 31 автомобиля. Пострадали 44 человека.

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