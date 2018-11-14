Камчатку накормили фальсифицированными молочными продуктами

Петропавловск-Камчатский, , 06:42 — REGNUM Камчатское управление Роспотребнадзора обнародовало внушительный список компаний, которые поставляли потребителям Камчатки фальсифицированные молочные продукты. В списке 22 фирмы. По данным ведомства, часть запрещённых продуктов питания попала в социальные учреждения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Роспотребнадзор рекомендовал хозяйствующим субъектам полуострова учитывать сведения о недобропорядочных компаниях-поставщиках при заключении контрактов.

Обнародован и список фирм, которые поставляли в детские учреждения Камчатки запрещенные к употреблению жировые смеси вместо сливочного масла. В списке оказались пять компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в детские учреждения Камчатского края поставлялись запрещённые жировые смеси под видом сливочного масла. Депутат Законодательного собрания региона Михаил Пучковский инициировал проверку. Выяснилось, что фальсифицированное «масло» поставляли, в частности, в школы № 3 и № 9 Петропавловска-Камчатского.