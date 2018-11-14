Пассажиры рейса Париж — Шанхай улетели из Иркутска

Иркутск, , 05:57 — REGNUM Пассажиры лайнера Boing 777, экстренно приземлившегося в международном аэропорту Иркутска, вылетели в Шанхай (Китай), сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиры авиакомпании AirFrance вылетели в Шанхай 14 ноября в 9:16 (время местное). На борту находятся 282 пассажира.

Напомним, пассажиры, летевшие из Парижа в Шанхай, непредвиденно оказались в иркутском международном аэропорту. Из-за сбоя во время полета самолет совершил экстренную посадку, а резервный борт AirFrance оказался неспособным переправить французских путешественников.

Неожиданных гостей, пишут СМИ, разместили в гостинице аэропорта. За ними был направлен уже третий по счету самолет AirFrance. Причины ЧП выясняются. Авиационные власти Франции расследуют инцидент.

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