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Следственный комитет назвал три версии крушения судна на Камчатке

Происшествия

Среди них есть нарушение правил судовождения

Петропавловск-Камчатский, 14 ноября 2018, 05:16 — REGNUM  Следствие рассматривает три версии крушения судна «Анатолий Крашенинников» в Охотском море, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Наиболее вероятными следствие считает три версии: нарушение правил судовождения и загрузки судна, технические неисправности в механизмах сухогруза, а также неблагоприятные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Охотском море затонуло судно «Анатолий Крашенинников», на борту которого находились 13 человек. Десять человек смогли спастись на плоту и были подняты на борт правбазы «Дальмос», остальные трое числятся пропавшими без вести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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