Пилоты пассажирских самолетов увидели НЛО над Ирландией

Дублин, , 04:53 — REGNUM Пилоты самолетов сразу нескольких авиалиний увидели в небе над Ирландией светящиеся неопознанные летающие объекты, сообщает The Irish Times.

Пилоты отмечают, что эти объекты двигались со скоростью два маха (около 2500 км/ч), что вдвое больше скорости любого коммерческого реактивного самолета.

Один из пилотов предположил, что это мог быть какой-нибудь военный самолет и поэтому сделал запрос в аэропорт, не проходят ли учения в этом районе. Другой пилот предположил, что увиденное им явление — это всего лишь метеор.

Отмечается, что диспетчеры аэропорта Шаннон не заметили каких-либо объектов, также объекты не были зафиксированы радарами аэропорта. По данному инциденту начало расследование управление авиации Ирландии.