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В Марокко обрушилась шахта, погибли трое детей

Происшествия

Причины обрушения шахты неизвестны

Рабат, 14 ноября 2018, 03:34 — REGNUM  Не менее трех человек погибли, еще трое получили травмы в результате обвала в шахте по добыче цинка и свинца в Марокко, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что работы, проводившиеся на шахте, были лицензированы. В настоящее время подробности и причины обрушения шахты неизвестны. В настоящее время идет расследование причин и обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в китайской провинции Шаньдун произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли 13 человек. Большая часть горняков после аварии смогла самостоятельно выбраться из аварийной шахты, однако 22 человека оставались заблокированными под землей.

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Аварии на шахтах
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