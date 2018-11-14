В Москве погиб мужчина при переходе железнодорожных путей

Москва, , 03:27 — REGNUM Один человек погиб, еще один получил травмы при переходе железнодорожных путей в неположенном месте на Битца-Бутовском участке Курского направления столичной железной дороги, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ.

Сообщается, что двое мужчин переходили пути в неположенном месте. В результате чего на перегоне они попали под поезд. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, второй — госпитализирован. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября во Владимирской области на железнодорожном перегоне «Ковров 1 — Федулово» 16-летняя девушка попала под поезд. Подробности происшествия не сообщались.

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