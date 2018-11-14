В Индонезии с колеса обозрения чуть не выпали люди

Джакарта, , 03:05 — REGNUM В столице Индонезии на ярмарке Sekaten Night Market во время работы колеса обозрения опрокинулась кабина, сообщает The Telegraph.

Издание сообщает, что сначала перевернулась одна из кабин аттракциона, из нее смогли выбраться мальчик вместе с матерью. После этого операторы колеса обозрения запаниковали и двинули колесо в другую сторону, что привело к опрокидыванию еще двух кабин. Пострадавших посетителей сняли с аттракциона полицейские. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в развлекательном парке близ Лондона обрушилась надувная горка. Сообщается, что около 40 детей скопились на одной стороне надувной горки, что привело к обрушению конструкции. Дети, которые находились наверху, упали с высоты около девяти метров. В результате происшествия пострадали восемь детей.

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