У школы в Хьюстоне был застрелен подросток

Хьюстон, США, , 02:46 — REGNUM В американском Хьюстоне на территории школы был застрелен 18-летний подросток, сообщает ABC.

Сообщается, что подросток получил множественные ранения и был госпитализирован, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Также пострадал и 15-летний мальчик, который получил огнестрельное ранение. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным полиции, трое подозреваемых подошли к потерпевшим и начали стрельбу. Один из них был одет в маску и капюшон, он и открыл огонь по подросткам. Как отмечает телеканал, инцидент произошел менее чем через неделю после убийства двух учащихся той же школы. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в кампусе колледжа в американском Хановере произошла стрельба. В результате перестрелки взрослый мужчина получил ранения и был госпитализирован. Полиция не смогла найти подозреваемого.

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