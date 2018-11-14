В Киеве автомобиль провалился в яму с кипятком

Киев, , 02:38 — REGNUM В центре украинской столицы легковой автомобиль провалился в яму, наполненную кипятком после прорыва трубы теплосети, сообщает администрация города.

Сообщается, что в результате прорыва теплоцентрали на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошла утечка горячей воды на дорогу. На месте уже работают коммунальные службы. Владелец автомобиля заявил изданию «Информатор», что во время движения его автомобиль внезапно ушел под землю. Также сообщается, что некоторые жители города получили ожоги, попав в кипяток.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября представитель киевской мэрии Петр Пантелеев заявил, что уровень аварийности теплосетей столицы Украины достиг 80%. По его словам, сотрудники коммунальных служб ежедневно ликвидирует по 60−70 аварий на теплосетях.

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