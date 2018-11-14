Полиция нашла детей, ранее увезенных отцом на угнанном такси в Москве

Москва, , 02:11 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов разыскали двух детей, которых ранее увез отец на угнанном такси в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба управления МВД Москвы.

Сообщается, что полиция обнаружила угнанный автомобиль в районе Смоленского бульвара в Москве. Детей вместе с отцом нашли в одном из подъездов в жилом доме недалеко от автомобиля. В настоящее время мужчина задержан, правоохранительные органы проводят проверку. Отмечается, что никаких противоправных действий мужчина над детьми не совершал.

Ранее в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее бывший муж забрал двоих детей и увез в неизвестном направлении на угнанном такси. Как выяснилось позже, мужчина не был лишен родительских прав, он просто увез детей после конфликта с бывшей женой.