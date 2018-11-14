На трассе М-4 столкнулись 15 авто

Ростов-на-Дону, , 00:49 — REGNUM

Количество автомобилей, столкнувшихся на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, достигло 15, пишут «Аргументы и Факты. Ростов».

В результате ДТП погиб один и пострадали два человека. В результате одной из аварий взорвался загоревшийся фургон. Момент заснят на видео очевидцем.

Напомним, в Ростовской области 12 ноября начался снегопад. В области за это время зафиксированы несколько десятков дорожных аварий.

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