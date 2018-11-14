На Кубани завели дело после пожара с четырьмя жертвами

Краснодар, , 00:27 — REGNUM Уголовное дело начали расследовать после гибели троих детей и женщины на пожаре в поселке Первомайский (Новопокровский район, Краснодарский край), пишет «Живая Кубань».

При пожаре в жилом доме погибли четыре человека: женщина 65 лет и трое ее внуков: мальчики десяти и двух лет и младенец. В региональном управлении Следственного комитета РФ уточнили:

«При разборе завалов в сгоревшем доме было найдено тело третьего ребенка — семимесячной девочки, которая во время пожара находилась внутри».

Напомним, пожар в Первомайском вспыхнул 13 ноября в 12:49 мск в частном доме на улице Советской. Огнем было охвачено 80 кв.м. Пожар ликвидирован в 13:45 мск при участии 16 человек личного состава МЧС РФ.