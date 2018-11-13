Сирийская полиция выяснила причины взрыва автобуса в Хомсе

Хомс, Сирия, , 22:53 — REGNUM Взрыв автобуса в сирийском Хомсе не является терактом, сообщает 13 ноября сирийское информагентство САНА со ссылкой на начальника полиции Хомса Халида Хиляля.

По его словам, в автобусе была взорвана граната, но причиной этого был не злой умысел, а ошибочное действие. Граната была приведена в действие случайно, по неосторожности.

По последним данным, в результате этого взрыва были ранены шесть человек, один из которых остается в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в маршрутном автобусе, проезжавшем через квартал Аз-Захра города Хомс, произошел взрыв. Ранее этот квартал, населенный алавитами и мусульманами-шиитами, часто подвергался нападениям террористов.

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