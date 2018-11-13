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В Ростове-на-Дону на обледенелой дороге автобус протаранил пять машин

Происшествия

Дорожная авария произошла на проспекте 40-летия Победы

В Ростове-на-Дону на обледенелой дороге автобус протаранил пять машин
zdenet
Лед на дороге

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 22:13 — REGNUM  В Ростове-на-Дону на обледенелой дороге водитель автобуса № 55 врезался в пять припаркованных автомобилей. Дорожная авария произошла сегодня, 13 ноября, около 16:00 в микрорайоне Александровка. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель общественного пассажирского транспорта не справился с управлением и въехал в припаркованные машины. Авария произошла напротив остановки «Александровский рынок».

Информации о пострадавших нет.

Напомним, из-за снегопада, обрушившегося 12 ноября на Ростовскую область, на территоии региона произошло несколько десятков ДТП. Одно из них случилось на трассе неподалёку от села Самарское. Здесь в многокилометровой пробке взорвался грузовик «Газель».

На трассах Донского региона решено развернуть 200 мобильных пунктов обогрева, где водители смогут переждать транспортный коллапс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области на трассах развернут 200 пунктов обогрева

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Дорожно-транспортные происшествия
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