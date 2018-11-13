На заснеженной трассе под Ростовом-на-Дону взорвался грузовик

Ростов-на-Дону, , 21:48 — REGNUM На одной из трасс в Ростовской области произошло массовое ДТП, во время которого взорвался грузовик. Момент взрыва «Газели» попал на камеру мобильного телефона одного из очевидцев — водителя, проезжающего мимо места происшествия. Видео появилось в социальных сетях сегодня, 13 ноября.

Водитель снял крупную аварию и образовавшийся за ней затор. Но в кадр попал горящий автомобиль. Затем последовал внезапный хлопок и грузовую «Газель» окутало пламя.

По информации ТАСС, из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» столкнулись 13 машин. В аварии один человек погиб, ещё один получил травмы.

ИА REGNUM напоминает, что региональное управление МЧС предупредило жителей Ростовской области о снегопаде, который обрушится на Дон в ночь на 14 ноября. Автовладельцев просят не пользоваться личным транспортом без необходимости.

Ростовские власти ввели в городе-миллионнике режим повышенной готовности до улучшения погодных условий.

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