Иномарка столкнулась с электропоездом на юге Ленобласти

Луга, Ленинградская область, , 21:02 — REGNUM Автомобиль Audi 80 столкнулся с пригородным электропоездом Луга — Санкт-Петербург около 18:45 13 ноября. ДТП обошлось без пострадавших, однако вызвало получасовую задержку электропоездов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель иномарки, молодой человек 1995 года рождения, на регулируемом железнодорожном переезде у станции разъезд Генерала Омельченко выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с поездом.

«В результате ДТП никто не пострадал, задержка поезда составила приблизительно 30 минут. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.

В свою очередь, в пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что сигнализация на переезде работала исправно.

«В результате происшествия пострадавших среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет, cхода подвижного состава нет. Поезд отправился далее по маршруту с задержкой 33 минуты», — отметили в ОЖД.