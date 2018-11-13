На Ставрополье чиновник раздал семь земельных участков без конкурса

Нефтекумск, Ставропольский край, , 20:07 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Озек-Суатского сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края. Он подозревается в том, что передал семь земельных участков без проведения конкурсных процедур. О возбуждении уголовного дела сообщила 13 ноября пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщается, факт предоставления главой муниципального образования земельных участков в обход конкурсных процедур выявили в ходе проверки сотрудники прокуратуры, а также региональных управлений МВД и ФСБ. По итогам проверки в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ — «Использование главой органа местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

Параллельно прокуратура края направила в Арбитражный суд иск о признании сделки по передаче земельных участков недействительной. Суд принял решение о введении запрета на действия со спорными участками — в качестве обеспечительной меры.