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Жительница Энгельса убила подругу, которая отказалась покормить котенка

Происшествия

Женщина отправится в колонию

Энгельс, Саратовская область, 13 ноября 2018, 19:34 — REGNUM  Суд вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Энгельса, которая обвинялась по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). За убийство подруги она проведет 9 лет в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Саратовской области.

По данным ведомства, осужденная находилась в гостях у знакомой. Подруги выпили, и гостья сделала замечание хозяйке по поводу того, что последняя мучает голодом своих домашних животных, и предложила покормить котенка. Хозяйка же ответил грубым отказом. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла подруге не менее 49 колото-резаных ударов в различные части тела. От полученных ранений хозяйка скончалась на месте происшествия.

По данным СУ СКР Саратовской области, женщин было трое, просто одна из них спала. Осужденная разбудила третью подругу и рассказала о произошедшем, после этого они обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что свою вину в ходе предварительного следствия и суда преступница признала в полном объеме.

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Бытовые убийства
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