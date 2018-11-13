Жительница Энгельса убила подругу, которая отказалась покормить котенка

Энгельс, Саратовская область, , 19:34 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении 27-летней жительницы Энгельса, которая обвинялась по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). За убийство подруги она проведет 9 лет в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Саратовской области.

По данным ведомства, осужденная находилась в гостях у знакомой. Подруги выпили, и гостья сделала замечание хозяйке по поводу того, что последняя мучает голодом своих домашних животных, и предложила покормить котенка. Хозяйка же ответил грубым отказом. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла подруге не менее 49 колото-резаных ударов в различные части тела. От полученных ранений хозяйка скончалась на месте происшествия.

По данным СУ СКР Саратовской области, женщин было трое, просто одна из них спала. Осужденная разбудила третью подругу и рассказала о произошедшем, после этого они обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что свою вину в ходе предварительного следствия и суда преступница признала в полном объеме.