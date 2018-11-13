Сити-менеджер района в Чувашии получил реальный срок

Чебоксары, , 19:06 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор главе администрации Цивильского района Андрею Павлову. Его признали виновным в превышении полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юрлица, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Согласно материалам дела, чиновник действовал в интересах руководителя одной из коммерческих организаций, где с 2008 по 2011 годы сам работал в качестве заместителя директора.

«Следствием и судом установлено, что в конце мая 2017 года в Цивильске по поручению главы районной администрации в адрес десяти подведомственных муниципальных образовательных организаций были направлены требования о необходимости расторжения договоров на техобслуживание электроустановок, ранее заключенных ими с муниципальным предприятием ЖКХ, с последующим заключением таких договоров с вышеуказанной фирмой», — сказал Олег Дмитриев.

Ущерб, нанесённый муниципальному предприятию, оценён в 490 тыс. рублей.

Кроме того, чиновнику инкриминировалось совершение двух эпизодов мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) по факту незаконного получения 150 тыс. рублей бюджетной субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по двум кредитам, оформленным им якобы на реконструкцию животноводческого помещения. В этой части уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с истечением сроков давности.

По уголовному делу следователем допрошено около 60 свидетелей, проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства чиновника и в администрации Цивильского района. Факты противоправной деятельности выявлены в результате взаимодействия с УФСБ по Чувашии, органами прокуратуры и региональным МВД.

Цивильский районный суд признал Павлова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ («Незаконные ограничение самостоятельности и вмешательство в деятельность юридических лиц, совершенные с использованием своего служебного положения»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему назначено два года лишения свободы в колонии-поселении и 50 тыс. рублей штрафа. Кроме того, чиновник на два года лишен права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.

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Напомним, за последние годы в Чувашии были возбуждены уголовные дела в отношении бывших сити-менеджеров Новочебоксарска и Комсомольского района, экс-главы Чебоксар, бывшего главы администрации Чебоксарского района.

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