Вторник, 13 Ноября 2018 года
19:07:09 МСК

ФСБ объявила в розыск двух уроженок Северной Осетии, воюющих в Сирии

Происшествия

Женщины принимают активное участие в боевых действиях

Владикавказ, 13 ноября 2018, 18:07 — REGNUM  Две жительницы Северной Осетии, выехавшие за пределы России для участия в незаконных вооруженных формированиях, объявлены в розыск. Региональное управление ФСБ обратилось к гражданам за помощью в поиске уроженок республики, пишет «15-й регион».

Как говорится в сообщении ведомства, 33-летняя Г. Марзоева и 28-летняя О. Биченова добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований, «на стороне которых принимают активное участие в боевых действиях, в том числе на территории Сирийской Арабской Республики».

Читайте также: На стороне боевиков в Сирии воюют 8 жителей Северной Осетии

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в ходе заседания антитеррористической комиссии и Оперативного штаба РСО-Алания были приведены данные, что из республики на Ближний Восток для участия в боевых действиях выехали восемь жителей Моздокского района Северной Осетии. В отношении них были возбуждены уголовные дела за участие в запрещенных вооруженных организациях, действующих на территории Сирии и Ирака.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить