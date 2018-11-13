ФСБ объявила в розыск двух уроженок Северной Осетии, воюющих в Сирии

Владикавказ, , 18:07 — REGNUM Две жительницы Северной Осетии, выехавшие за пределы России для участия в незаконных вооруженных формированиях, объявлены в розыск. Региональное управление ФСБ обратилось к гражданам за помощью в поиске уроженок республики, пишет «15-й регион».

Как говорится в сообщении ведомства, 33-летняя Г. Марзоева и 28-летняя О. Биченова добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований, «на стороне которых принимают активное участие в боевых действиях, в том числе на территории Сирийской Арабской Республики».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в ходе заседания антитеррористической комиссии и Оперативного штаба РСО-Алания были приведены данные, что из республики на Ближний Восток для участия в боевых действиях выехали восемь жителей Моздокского района Северной Осетии. В отношении них были возбуждены уголовные дела за участие в запрещенных вооруженных организациях, действующих на территории Сирии и Ирака.