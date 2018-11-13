На урок — с топором: волгоградский школьник хотел отомстить одноклассникам

Волгоград, , 17:57 — REGNUM В Волгоградской области 14-летний подросток принес в школу топор, ножи, яд и канистру бензина, надеясь с помощью этого набора напугать одноклассников в ответ на оскорбления. Как сообщили 13 ноября местные СМИ, оружие у парня отобрали учителя, однако молодой человек успел совершить попытку самоубийства. Сейчас он находится в больнице.

По данным регионального издания V1.ru, инцидент произошел в Даниловском районе. Ученик пришел с оружием к первому уроку. Во время занятия он, по данным источника издания, достал топор и начал угрожать им одноклассникам. Как сообщили в региональном комитете образования, другие ученики не пострадали. Сейчас молодой человек, пытавшийся покончить с собой, находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября подросток в Керчи устроил массовое убийство в политехническом колледже. Всего погиб 21 человек, включая парня. 67 человек пострадали.