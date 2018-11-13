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На урок — с топором: волгоградский школьник хотел отомстить одноклассникам

Происшествия

14-летний подросток пришел в учебное заведение с канистрой бензина, топором, ножами и ядом

На урок — с топором: волгоградский школьник хотел отомстить одноклассникам
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Топор в руках

Волгоград, 13 ноября 2018, 17:57 — REGNUM  В Волгоградской области 14-летний подросток принес в школу топор, ножи, яд и канистру бензина, надеясь с помощью этого набора напугать одноклассников в ответ на оскорбления. Как сообщили 13 ноября местные СМИ, оружие у парня отобрали учителя, однако молодой человек успел совершить попытку самоубийства. Сейчас он находится в больнице.

По данным регионального издания V1.ru, инцидент произошел в Даниловском районе. Ученик пришел с оружием к первому уроку. Во время занятия он, по данным источника издания, достал топор и начал угрожать им одноклассникам. Как сообщили в региональном комитете образования, другие ученики не пострадали. Сейчас молодой человек, пытавшийся покончить с собой, находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что 17 октября подросток в Керчи устроил массовое убийство в политехническом колледже. Всего погиб 21 человек, включая парня. 67 человек пострадали.

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