Полицейский в Кабардино-Балкарии сбил человека на пешеходном переходе

Нальчик, , 17:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии сотрудник полиции сбил человека на пешеходном переходе. От причиненных повреждений пожилой житель республики скончался. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как предварительно установило следствие, инцидент произошел в светлое время суток, около 16:00 17 октября, в городском поселении Чегем. Находившийся за рулем автомобиля полицейский несколько раз нарушил правила дорожного движения. Во-первых, он двигался с недопустимой для населенного пункта скоростью 90 км/ч. Во-вторых, он не остановился перед пешеходным переходом, в то время как другие участники движения сделали это.

Меру наказания за смерть человека вынесет виновному суд.

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Напомним, в сентябре 2018 года в соседней Карачаево-Черкесии сотрудник СИЗО сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Дети получили тяжелые травмы. Девочка лишь недавно вышла из комы. А расследование уголовного дела, по мнению родных пострадавших, ведется крайне медленно.

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В Дагестане 10 ноября водитель 1999 года рождения, не имевший прав на управление автомобилем, сбил двоих детей, один из которых скончался на месте, другой — с травмами доставлен в больницу.