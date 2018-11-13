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40 тонн левого алкоголя изъято в Воронежской области

Происшествия

Общая стоимость продукции – почти 20 млн рублей

40 тонн левого алкоголя изъято в Воронежской области
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Ящик сомнительного алкоголя

Нововоронеж, Воронежская область, 13 ноября 2018, 17:12 — REGNUM  В Воронежской области правоохранительные органы закрыли подпольный цех по производству алкогольной продукции, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону. Незаконный ЛВЗ преступники организовали на одном из складов в Нововоронеже.

«В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками полиции обнаружена и изъята спиртосодержащая продукция в количестве более 40 тонн в виде водки и коньяка объемом 0,5 литра в ассортименте. Стоимость изъятой алкогольной продукции составляет не менее 19,3 млн рублей», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б», частью 6, статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Как уточнил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, подпольный цех действовал в регионе с февраля по октябрь этого года. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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