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В Ростове-на-Дону из-за снегопада введён режим повышенной готовности

Происшествия

Непогода сохранится в течение недели

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 16:57 — REGNUM  Избежать чрезвычайных ситуаций в связи с сильным снегопадом планируют власти Ростова-на-Дону и перевели город-миллионник в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном сайте администрации донской столицы, передаёт ИА REGNUM 13 ноября.

«Режим повышенной готовности будет запущен с 18:00 12 ноября и до прекращения действия опасных факторов, обусловленных комплексом метеорологических явлений», — говорится в сообщении.

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, неблагоприятные погодные условия не только сохранятся в течение недели, но и будут сопровождаться шквалистым ветром.

Ростовская администрация убедительно просит горожан не выезжать на автотранспорте без зимней резины, во избежание повреждения имущества и угрозы жизни и здоровью людей, не парковать машины под деревьями, опорами линий электропередач.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное управление МЧС объявило в Ростовской области штормовое предупреждение в связи с обильным снегопадом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ростовскую область обрушится сильный снегопад – МЧС

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