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Рыбаки из Ленобласти пропали на озере под Великим Новгородом

Происшествия

Один из трёх пропавших мужчин найден мёртвым. Поиски остальных продолжаются

р.п. Хвойная, Новгородская область, 13 ноября 2018, 16:55 — REGNUM  Трое жителей города Пикалёво Ленинградской области пропали на озере Березорадинское Хвойнинского района Новгородской области, куда отправились на рыбалку 12 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, поиски рыбаков начались сегодня, 13 ноября, сразу после того, как спасателям стало известно о происшествии.

Сначала поиском пропавших мужчин, которые отправились на рыбалку ещё утром 12 ноября, занимался их знакомый. Он обнаружил перевёрнутую лодку и тело одного из них в воде около берега, в 2 км от деревни Заозерье.

Сегодня, 13 ноября, к поискам пропавших рыбаков подключились спасатели. Всего к поискам привлечено 13 человек, задействованы восемь единиц техники.

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Происшествия на воде
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