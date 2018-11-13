В Калужской области на пожаре погибли 19 коров

Калуга, , 16:43 — REGNUM В Калужской области в ночь на 13 ноября загорелся коровник совхоза «Красный комбинат» Козельского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области, в огне погибло 19 коров.

Пожарным удалось вывести из горящего коровника 50 животных. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрообрудования. Пожар уничтожил кровлю и внутреннюю отделку здания. Люди при пожаре не пострадали.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области, 13 ноября состоялась встреча, посвященная реализации крупного инвестиционного проекта по строительству молочной фермы на 920 голов в деревне Горнево Жуковского района.

В рамках проекта планируется возведение животноводческой фермы, приобретение 12 роботизированных доильных установок, высокопродуктивного молочного скота и недостающего парка землеобрабатывающей и кормозаготовительной техники. Проект стоимостью более одного миллиарда рублей будет реализован за счет собственных средств инвестора, а также при поддержке регионального минсельхоза и АО «Россельхозбанк».