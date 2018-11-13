Пристава в Ингушетии обвиняют в незаконном распределении 300 млн рублей

Магас, , 16:41 — REGNUM В Ингушетии под суд пойдет бывший сотрудник службы судебных приставов. Начальника отдела по исполнению особых исполнительных производств обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, в мае 2014 года обвиняемый неправомерно распределил средства, взысканные с ОАО «Ингушэнерго». Все 300 млн рублей поступили на счет одного взыскателя, в то время как по закону они должны были быть распределены между несколькими взыскателями пропорционально.

Следствие считает, что сотрудник республиканского управления ФССП действовал умышленно. А его действия явно выходили за пределы его полномочий. Установить вину подозреваемого предстоит суду, куда передано уголовное дело.

Читайте также: В ФССП прокомментировали схему отмывания средств через приставов