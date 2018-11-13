В сирийском Хомсе взорван автобус. Восемь человек ранено

Хомс, Сирия, 13 ноября 2018, 16:38 — REGNUM В сирийском городе Хомс взорван пассажирский автобус, сообщает 13 ноября РИА Новости со ссылкой на муниципалитет Хомса.
По предварительным данным, от взрыва пострадало восемь человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что автобус был взорван в квартале Аз-Захра, где проживают преимущественно алавиты и мусульмане-шииты. Ранее этот квартал наиболее часто подвергался обстрелам и нападениям террористов.
Ответственность за этот взрыв пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.
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