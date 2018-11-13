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В Чечне остались без света около 100 тыс. жителей

Происшествия

Два района были отключены от электроснабжения из-за плановых ремонтных работ

В Чечне остались без света около 100 тыс. жителей
Андрей Грук © ИА Красная Весна
ЛЭП

Грозный, 13 ноября 2018, 16:20 — REGNUM  В Чечне отключены от электропитания около 97 тыс. человек. Все они жители Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. Без света абоненты остались из-за плановых ремонтных работ, которые проводят на воздушной линии 110 кВ «Плиево — Самашки» специалисты «Чеченэнерго», пишет ИА «Чечня сегодня».

Энергетики получили заявку на неотложный ремонт. Для безопасности граждан абоненты двух районов были отключены от энергоснабжения. При этом отключение, как подчеркнули в компании, согласовано с правительством Чеченской Республики.

Полное завершение работ должно быть осуществлено к 16:00. Однако, по данным специалистов компании, выполнение ремонта было завершено досрочно.

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Напомним, в Чечне отключение потребителей от электроснабжения производится также из-за долгов абонентов. Так, в ноябре 2018 года в Грозном рискуют остаться без света почти 2,4 тысяч абонентов-физических лиц, общая задолженность которых превысила 38 млн рублей.

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