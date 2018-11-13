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На Ростовскую область обрушится сильный снегопад – МЧС

Происшествия

Количество осадков достигнет критических отметок

На Ростовскую область обрушится сильный снегопад – МЧС
Цитата из х/ф «Метель». Реж. Владимир Басов. 1964. СССР
Весь в снегу

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 16:15 — REGNUM  На Ростовскую область идёт сильный снегопад. В связи с этим региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает ИА REGNUM 13 ноября.

«В ближайшие 2−4 часа и до конца суток 13 ноября, ночью и утром 14 ноября по Ростовской области количество осадков достигнет критерия опасное явление — очень сильный снег», — уточнили в ведомстве.

Спасатели советуют жителям Донского региона воздержаться от поездок, так как движение на транспортных артериях затруднено. Если всё-таки избежать поездки не удалось, что необходимо предельно внимательными — на дорогах плохая видимость.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за снегопада парализована часть трассы М-4 «Дон». Из-за неблагоприятных метеоусловий движение пассажирского транспорта приостановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: из-за снегопада трасса М-4 «Дон» парализована

Читайте развитие сюжета: В Ростове-на-Дону из-за снегопада введён режим повышенной готовности

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Снегопады, метели, снежные бури
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