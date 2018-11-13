На Ростовскую область обрушится сильный снегопад – МЧС

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 16:15 — REGNUM На Ростовскую область идёт сильный снегопад. В связи с этим региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает ИА REGNUM 13 ноября.
«В ближайшие 2−4 часа и до конца суток 13 ноября, ночью и утром 14 ноября по Ростовской области количество осадков достигнет критерия опасное явление — очень сильный снег», — уточнили в ведомстве.
Спасатели советуют жителям Донского региона воздержаться от поездок, так как движение на транспортных артериях затруднено. Если всё-таки избежать поездки не удалось, что необходимо предельно внимательными — на дорогах плохая видимость.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области из-за снегопада парализована часть трассы М-4 «Дон». Из-за неблагоприятных метеоусловий движение пассажирского транспорта приостановлено.
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